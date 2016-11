Exército aumenta apoio à agricultura familiar do Amazonas

Peixes, frutas e hortaliças produzidos a partir da agricultura familiar nos municípios do interior do Amazonas fazem parte do acordo que o Comando Militar da Amazônia (CMA) deve firmar para comprar esses produtos.

A Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADS) promoveu um almoço ontem (25) na sede da 12ª Região Militar, na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste, com pratos feitos a partir dessa matéria-prima como exposição para o alto comando do Exército regional. As entidades ainda não divulgaram números do acordo a ser firmado com os militares.

Atualmente, até seis cooperativas já fornecem alimentos para 20 mil militares espalhados pelo Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Somente em Manaus são 8 mil soldados. O acordo atende a lei que obriga órgãos e entidades a adquirir pelo menos 30% da produção agrícola familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade da agricultura familiar e vai ampliar esse número.

O comandante da 12ª Região Militar, general de Divisão Antônio Maxwell de Oliveira Eufrásio disse que, independentemente, de ser um dispositivo legal que impõe uma regra aos órgãos um percentual de aquisição da agricultura familiar, o CMA quer contribuir para o melhor desenvolvimento regional. “Uma região melhor desenvolvida preserva mais o meio ambiente com mais condições de defesa, que é o nosso papel principal”, disse a autoridade militar.

O CMA e a ADS já vinham em negociações há bastante tempo, e segundo o general Eufrates, não havia dúvidas da qualidade do produto que será adquirido. As grandes compras centralizadas são para atender o efetivo citado para os quatro Estados.

As compras localizadas feitas em cooperativas, cada cidade pode fazer a partir do seu quartel. “Agora será iniciado um novo processo licitatório e estando as cooperativas em situação legal para atender o Exército certamente será fechado o novo acordo”, disse Eufrásio.

O presidente da Federação da Agropecuária do Amazonas (Faea-AM), Muni Lourenço, disse que o acordo vai viabilizar uma renda fixa para as famílias das cooperativas. “Esses produtores estão praticamente nos municípios do Estado e poderão ter essa oportunidade relevante de poder fornecer produtos para o Exército brasileiro e fomentar a interiorização da nossa economia e o desenvolvimento dessas famílias fixando as pessoas na área rural”, frisou.

Exposição

O representante do Frigorífico Maués, Aloísio Glória, levou para o expor no evento produtos como picadinho de peixes feitos com jaraqui e aruanã, filé de tucunaré, pescada, surubim, dourado e filhote, além de filé de pirarucu. “Precisamos bastante de parcerias porque queremos manter nossos funcionários com carteira assinada lá no interior”, informou.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO