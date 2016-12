Executivos concluem assinatura de delação premiada

A Odebrecht terminou nesta sexta-feira (2) o processo de assinatura de acordos de delação premiada dos 77 executivos que firmaram acordos com procuradores da Lava Jato.

As assinaturas das pessoas físicas foram realizadas na sede da PGR (Procuradoria-Geral da República), em Brasília, desde a tarde de quinta (1º), após advogados da empresa firmarem o acordo de leniência em Curitiba.

Na leniência, a empresa se comprometeu a pagar multa de cerca de R$ 6,7 bilhões.

No primeiro dia, 55 empresários foram à cobertura do bloco A da Procuradoria fazer as assinaturas, que se estenderam das 15h às 22h.

Segundo os presentes, apesar de o processo ser rápido, formou-se grande fila. Entre eles estava o presidente do Conselho Administrativo e dono da empreiteira, Emílio Odebrecht. O filho dele, Marcelo, ex-presidente e herdeiro do grupo, preso desde junho de 2015, realizou a assinatura na sexta na carceragem da PF, na capital paranaense.

Outros 21 executivos firmaram seus termos na sexta. Soltos, foram até Brasília fazê-lo.

O próximo passo é o depoimento dos executivos, previstos para começar na próxima semana. A ideia é que todos sejam ouvidos em uma semana para acelerar o processo de homologação, responsabilidade do ministro do STF Teori Zavascki. Só após a homologação o acordo será considerado validado.

Camila Mattoso e Bela Megale

FolhaPress