Execução: atiradores em carro matam homem desconhecido na Zona Oeste

Um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 e 30 anos, foi morto com seis tiros na noite desta quinta-feira (29), na rua 29 de janeiro, bairro Lírio do Vale 2, Zona Oeste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 23h.

De acordo com informações que testemunhas passaram a policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima caminhava pela rua quando suspeitos em um carro, modelo Mobi de cor preta, fizeram os disparos. As testemunhas informaram também que o homem não era conhecido no bairro. Ninguém soube dar informações sobre autoria ou motivação do crime.

O homem tinha cor parda, 1,7 metro de altura e usava uma bermuda jeans azul e uma camiseta listrada. A vítima também possuía duas tatuagens, uma no braço direito, onde está escrito “J. Maria” e outra nas costas, com o nome “Paulo Darliton”.

Daniel Landazuri

EM TEMPO