Excesso de velocidade: mais de 39 mil são multados na BR-174

Para uma rodovia que é conhecida por inúmeros acidentes que causam óbito de condutores e passageiros, a BR-174 rendeu multas a 39 mil condutores por direção perigosa entre 2016 e 2017. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no ano passado foram multados 29 mil condutores por dirigir em alta velocidade e, até setembro deste ano, os multados chegam a 10 mil.

Conforme informações do departamento, houve uma queda de 65% em 2017 com relação ao ano de 2016. E as multas podem variar de R$ 130,16 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação (infração média) a R$ 880,41 e perda de 7 pontos na carteira de habilitação (infração gravíssima).

Segundo o chefe de policiamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Erlon Leal, além dos radares instalados pelo Dnit, equipes da PRF faz abordagens educativas, preventivas e fiscalizações em pontos estratégicos da BR.

“Nossas equipes ficam dividas em 2 turnos de 6h durante a semana e nos feriados e fins de semana as abordagens e fiscalizações aumentam, as equipes são dividias em 4 turnos de 6h”, informou Leal.

Ainda de acordo com o chefe do policiamento, parte da equipe aborda os motoristas de forma educativa, e entre as advertências feitas aos condutores estão a falta do uso do cinto de segurança, a falta da cadeirinha para crianças de 0 a 7 anos e meio, e o uso de pneus irregulares. Todas as equipes ainda contam com os aparelhos etilômetros que são usados para fazer o teste do bafômetro.

“A outra parte da equipe fica em pontos escolhidos a dedo por nós para fiscalizar através de radares móveis ações de condutores impudentes, como a alta velocidade e a ultrapassarem feita de forma errada”, completou Erlon.

Documentos falsificados

Uma equipe especializada da PRF fica de prontidão para identificar irregularidades como documentos de veículos falsificados, quando identificados os condutores são conduzidos até a delegacia mais próxima onde ficará a disposição do delegado de polícia.

Carros roubados

Uma equipe da PRF também fica responsável por identificar os carros roubados e encaminhar os condutores até a delegacia mais próxima para que sejam realizados os procedimentos cabíveis. De acordo com dados da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP/AM) mais de 2 mil automóveis foram roubados no primeiro semestre de 2017, e desses 994 foram recuperados, número relativamente menor se comparado ao ano passado quando foram recuperados e devolvidos aos donos 1.339 veículos.

Acidentes

Em janeiro de 2015, 4 jovens se envolveram em um acidente na BR-174 sentido Presidente Figueiredo – Manaus. Na época a Polícia Civil informou que o carro modelo Mitsubishi Pajero Dakar de cor prata e placa OAO-3637, trafegava pela rodovia, quando teria perdido o controle e caído em um barranco. O acidente vitimou as jovens Brenda Braga Batista de Sousa, 21, e Raysa Rossi Brito Claudino, 21.

Em julho de 2015, o estudante Ruan Carlos Marques Barroso, 15, morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto atravessava a rodovia. De acordo com testemunhas, o adolescente estava viajando em um ônibus com destino a Presidente Figueiredo quando pediu para descer porque precisava ir ao banheiro, ele atravessou a via pela frente do veículo e não percebeu o caminhão se aproximar.

