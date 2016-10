Exames de prevenção e combate ao câncer bucal serão intensificados durante a Semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) vai intensificar, entre os próximos dias 25 e 31 deste mês, os exames de saúde bucal à população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A medida integra as ações organizadas pelas equipes da gerência de saúde bucal para Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate ao Câncer Bucal que neste ano tem como tema o ‘Câncer de Boca, é preciso falar disso!’.

Desde o mês de maio, ações consideradas como atividades de pré-campanha vinham sendo realizadas nas 139 unidades de saúde que dispõem dos serviços de prevenção e combate ao câncer bucal. No mesmo período, também foram desenvolvidas atividades de educação em saúde junto aos usuários desses serviços na rede de saúde no município.

“As equipes de saúde bucal ampliaram o alcance das ações, a partir de maio, quando realizamos a Campanha de Vacinação contra a Gripe (H1N1), identificando pacientes que apresentavam fatores de risco para o câncer bucal, como grupos de idosos, tabagistas, etilistas, imunossuprimidos e trabalhadores com ocupação em exposição contínua ao sol”, lembra o secretário de saúde, Homero de Miranda Leão.

Em 2015, os Centros de Especialidades Odontológicas (Ceos), realizaram 62 biópsias de lesões bucais e, destas, um caso se confirmou como câncer, após a realização do exame histopatológico pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“Após a confirmação da doença, de imediato encaminhamos o usuário à Fundação Cecon (Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas) para iniciar tratamento”, explica Nara Esquivel, gerente de saúde bucal, do Departamento de Atenção Primária da Semsa.

A Semana de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal foi instituída pela Lei Municipal 1.866, de 13 de maio de 2014 e suas ações na atenção primária estão integradas à promoção e manutenção da saúde integral da população usuária que utiliza os serviços disponibilizados na rede de saúde do município de Manaus.

Com informações da assessoria