Ex-zagueiro Oziel encerra a carreira para virar segurança

O ex-atleta foi campeão amazonense da Série A, em 2001, pelo Rio Negro – Arquivo Pessoal

Responsável por infernizar a vida dos atacantes e dificultar os gols dos adversários, o momento mais esperado em uma partida de futebol, o ex-zagueiro Oziel, 41, encerrou a vitoriosa carreira de jogador profissional para assumir a função de segurança patrimonial, em Macapá. Deixou a vida de armário e capitão em suas duplas de zaga pela de sentinela. Afinal, trocou as chuteiras pelos coturnos e munições de calibre 38.

No dia em que se comemora o Dia do Segurança (20/06), o ex-atleta foi campeão amazonense da Série A, em 2001, pelo Rio Negro e da Série B de 2008 pelo CDC Manicoré, pentacampeão roraimense de 2002 a 2006 pelo Atlético-RR e tricampeão amapaense em 2013 e 2015/2016 pelo Santos-AP. Ele nos conta que segue a vida feliz na nova carreira e que sente saudades dos gramados.

“Foi muito boa a carreira, fiz amigos e conheci grandes lugares. Sinto saudade dos estádios lotados e dos gritos da torcida, é impossível não lembrar. Mas, não tem como largar a carreira de segurança, não dá para conciliar, não tem como mudar, pois estou estabilizado nessa profissão hoje. Fico feliz em poder contribuir com a segurança da sociedade, poder ajudar todos, apesar de novo nesta área, faço de tudo para ajudar da melhor forma possível”, disse o ex-beque, que assinou contrato com sua primeira seguradora, em 2013, empresa do presidente do Santos-AP, Luciano Marba.

O macapaense Oziel conta que largou o futebol, devido o corpo não obedecer mais como há 15 anos atrás. Ele também relembra os amigos que fez no esporte bretão e os momentos que liderou suas equipes portando a faixa de capitão.

“Os títulos e a oportunidade de poder fazer amigos com pessoas de outros estados é muito bom. Entrelaçar um legado é muito legal, poder ensinar e poder aprender mais ainda, deixar as portas abertas por onde passei é de deixar contente, mas as pernas não obedecem e, infelizmente, tenho que parar de jogar”, disse o ex-jogador, que também vestiu as cores de Mogi Mirim, Francana e União São João-SP, Vila Nova e Crac-GO.

Planos futuros

Oziel explica que em outubro irá ao Rio de Janeiro para fazer um curso de treinador na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Corre nas veias o futebol, vou no estádio assistir os jogos, comecei a jogar muito cedo futebol. Tenho um projeto de montar uma escolinha de futebol, retirar crianças da marginalidade, para que fortaleçam um laço familiar e que descubram novos talentos em Amapá. A geração de hoje precisa ter uma visão melhor do futebol brasileiro”, planeja.

Oziel diz que sempre é reconhecido nos horários de serviço e que os mais fanáticos pedem para ele voltar a jogar pelo Santos-AP. “Sempre tem um torcedor que me vê em serviço e me deseja boa sorte nesta nova jornada. Sempre pedem para eu ir aos jogos passar segurança aos mais novos. E, também para eu voltar a jogar profissionalmente. Até tive uma proposta do Trem-AP para jogar a Série D 2017, mas não vingou e continuo feliz”.

João Paulo Oliveira

