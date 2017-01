Ex-primeira-dama Marisa Letícia permanece em coma

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, 66, permanece em coma induzido na manhã desta quarta-feira (25). Na terça, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo o médico da família, o cardiologista Roberto Kalil Filho, a situação de Marisa é estável. Durante a noite, foi necessária a introdução de um cateter para drenagem e redução da pressão arterial do cérebro.

De acordo com o último boletim médico, divulgado nesta manhã, a paciente “segue internada sob cuidados intensivos”. Segundo o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), com quem Lula conversou, o ex-presidente estava com os olhos marejados ao falar da mulher. “Lula está bastante emocionado e pediu para rezar.”

Marisa Letícia nasceu em São Bernardo do Campo em 7 abril de abril de 1950. Ela conheceu o ex-presidente Lula em 1973, aos 23 anos, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. O casal tem quatro filhos.

Na Operação Lava Jato, a ex-primeira-dama é ré junto com Lula em duas ações penais sob responsabilidade do juiz Sergio Moro. Ela também é mencionada em investigações relacionadas à reforma de um sítio, em Atibaia (SP), usado pela família.

Catia Seabra

Ffolhapress