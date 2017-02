Ex-primeira-dama Marisa Letícia é velada em sindicato de São Bernardo

Pouco depois das 9h deste sábado (4) teve início o velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia, no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro a chegar, pouco antes do corpo de sua mulher.

Logo nos primeiros minutos da cerimônia, ainda reservada, Frei Betto fez uma oração para a família e amigos mais próximos, enquanto uma fila de simpatizantes do PT se formava do lado de fora.

Pouco depois das 10h, a cerimônia foi aberta ao público e outros dirigentes petistas começaram a chegar, como o presidente do partido, Rui Falcão, o ex-secretário geral da Presidência da República Gilberto Carvalho, o ex-presidente do PT José Genoino, o senador Lindbergh Farias (RJ), entre outros.

Primeira-dama do Brasil de 2003 a 2010, Marisa Letícia Lula da Silva morreu nesta sexta-feira (3), em São Paulo, aos 66 anos.

Mulher do ex-presidente Lula da Silva, ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês desde o último dia 24, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A ex-primeira-dama nasceu em São Bernardo do Campo em 7 abril de abril de 1950. Ela conheceu Lula em 1973, aos 23 anos, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo.

Marina Dias e Cátia Seabra

Folhapress