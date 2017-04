Ex-presidiários são presos com arma de fogo em Manaus

Os primos Oton Charles Maurício de Lima, 37, e Eduardo dos Santos Maurício, 22, foram presos nesta quinta-feira (20), após apresentarem resistência a prisão durante uma abordagem policial em frente uma residência, localizada na avenida Preciosa, bairro Monte das Oliveiras, Zona Sul.

Segundo os policiais da Rocam, os dois infratores foram interceptados e, na ocasião, demonstraram nervosismo. Oton chegou a travar uma luta corporal para tentar fugir, mas a atitude não foi bem sucedida. Ao ser algemado, o homem fazia sinais para o primo Eduardo pedindo que a porta da casa, onde morava, que estava aberta, fosse fechada.

Os policiais então, parados em frente a casa, olharam em direção a porta da casa e avistaram uma pistola calibre 765 em cima de uma mesa. Os primos foram conduzidos para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por posse irregular de arma de fogo. Além disso, Oton foi atuado também por crime de resistência a prisão.

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Rocam, Eduardo foi preso no dia 8 de março deste ano, com 17 kg de entorpecentes. A prisão ocorreu no bairro Distrito Industrial, também na Zona Sul. Já Oton, também é ex-presidiário, mas a polícia não revelou quais crimes ele responde na Justiça. “O Eduardo foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para audiência de custódia, onde foi autorizado, pelo Justiça, a responder o processo em liberdade”, ressaltou o o capitão.

