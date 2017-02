Ex-presidiário que postava foto com armas e drogas é preso

O ex-presidiário Alexandre Neves da Cunha, o “Mano Rosinha”, 28 anos, e os comparsas Takiel Sanches Garrido, 22, e Jander Guimarães Silva, o “Dedo”, 30, foram presos na tarde de segunda-feira (14) em cumprimento a um mandado de prisão.

De acordo com as investigações, “Mano rosinha” é integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN) e costumava publicar fotos nas redes sociais com armas, usando drogas e também comentando sobre os assassinatos que havia cometido.

Dois dias depois da rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), “Mano rosinha” chegou a publicar em uma rede social que esperava ordens da facção para aterrorizar a cidade com crimes.

Conforme o titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres, após a polícia verificar as publicações feitas pelo ex-presidiário, foi solicitado um mandado de prisão para ele e seus “soldados do tráfico”.

“Nos causa espanto que ele tenha feito essas publicações quase que diariamente, acredito que ele tinha certeza da impunidade”, ressaltou o delegado.

Ana Sena

EM TEMPO