Ex-presidiário que ameaçava moradores é morto a pauladas no Nova Vitória

Por volta de 3h da madrugada deste sábado (29), o ex-presidiário identificado como Simão Bastos da Silva, 30, foi assassinado a pauladas na rua Salvador, no Nova Vitória, Zona Leste da capital.

Conforme informações repassadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime foi motivado porque a vítima era exaltada e ameaçava moradores do local.

De acordo com a investigação da polícia, pelo menos cinco indivíduos participaram do assassinato e populares informaram que Simão havia sido alertado sobre o risco de morte.

Ainda segundo registro na 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Simão cumpriu pena por roubo e estava em liberdade há um ano.

O cadáver foi encontrado em via pública com estacas de pau ensanguentadas no momento do recolhimento através do Instituto Médico Legal (IML).

A DEHS ficará responsável pelo caso.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO