Ex-presidiário morre assassinado no Jorge Teixeira

O autônomo Alexsandro Cardoso de Melo, 22 anos, foi assassinato com dois tiros, na noite desta quinta-feira (9), por volta das 22h. O crime aconteceu dentro de um kit-net onde a vítima morava, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Alexsandro tinha passagem pela polícia pelos crimes de roubo, adulteração de veículos e porte ilegal de arma de fogo

De acordo com a companheira da vítima, que não teve o nome divulgado, o casal morava no local há pouco tempo. A mulher relatou à polícia que Alexsandro estava sozinho no apartamento e que ela e a filha de 2 anos estavam na casa de uma tia no momento do crime.

Ainda segundo a mulher, Alexsandro estava cumprindo pena por roubo em liberdade condicional, por um crime que teria acontecido no ano de 2014. Ela ainda informou que, frequentemente, o casal mudava de residência por causa das ameaças que Alexsandro recebia.

Segundo um vizinho de Alexsandro, os responsáveis pelo homicídio chegaram em um carro preto. “Eles estacionaram do outro lado da avenida, três homens desceram, foram até o kit-net, quebraram o cadeado do portão e foram direto até o quarto onde ele morava, mataram e fugiram em seguida”, disse o homem que não quis ter a identidade revelada.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO