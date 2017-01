Ex-presidiário é preso com 17 kg de drogas

O ex-presidiário Marco Marinho Vieira, 35, foi preso, na tarde da última sexta-feira (20), com 17 quilos de Skank, avaliados em R$ 102 mil. A prisão ocorreu na rua Um, Vila Marinho, bairro Compensa, Zona Oeste. Segundo a polícia, o suspeito era responsável por guardar a droga e distribuir os entorpecentes em bocas de fumo da cidade.

Conforme a Polícia Civil, após uma investigação de 10 dias, os policiais receberam a informação de que Marco estaria na casa onde ele guardava a droga. Ao chegarem no local, os policiais fizeram uma revista na residência e encontraram os entorpecentes.

A mercadoria, segundo a polícia, estava suja de óleo diesel porque veio para a capital através de via fluvial. Em depoimento, o suspeito se manteve calado e não revelou o nome do dono da droga.

De acordo com Paulo Mavignier, titular do Departamento de Narcóticos (Denarc), os comparsas do preso e também os donos dos entorpecentes estão sendo investigados pela polícia.

“O Marco agia somente como responsável por armazenar a droga que vem da fronteira e distribuir esses entorpecentes em outros bairros. Ele já tinha sido preso por tráfico há alguns anos”, disse.

O ex-presidiário foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Ana Sena

EM TEMPO