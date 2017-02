Ex-presidiário é preso após roubar e matar homem em bar no Tarumã

Em uma tentativa de assalto, na madrugada deste sábado (18), um homem foi esfaqueado e morreu após reagir a um assalto, tentar fugir e pedir socorro. O crime aconteceu em um bar, localizado na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A vítima morreu em via pública a pouco metros do local do crime.

De acordo com a equipe de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o autor do crime, Francisco Weberth Cantel Coeme, 31, foi preso em flagrante. Ele foi apresentado na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área, onde foi constatado que ele é ex-presidiário.

Segundo a polícia, a vítima estava no bar, consumindo bebida alcoólica, quando foi abordada pelo homem. “Durante o assalto, a vítima reagiu e acabou sendo esfaqueada. Após cometer o crime, o infrator fugiu. A polícia foi acionada por outra vítima, que teve celular e dinheiro roubados e denunciou o caso”, destacou os PMs.

O corpo do homem ainda não foi identificado e aguarda o reconhecimento de familiares na sede do Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Norte. A vítima aparenta ter 25 anos.

Isac Sharlon

EM TEMPO