Ex-presidiário é morto enforcado e família suspeita do colega de quarto

Na noite desta quarta-feira (3) o corpo do ex-presidiário Valber Nascimento da Silva, de 23 anos, foi encontrado em estado de decomposição, com um fio elétrico enrolado no pescoço, marcas de agressão física e perfurações de arma branca. O cadáver estava dentro do quarto da quitinete onde o autônomo morava, na rua Carmelita Ferreira, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

De acordo com familiares da vítima, Valber morava no local há duas semanas, outros moradores do quitinete informaram que a o ex-presidiário foi visto pela última vez na noite de segunda-feira (1), quando ele estaria consumindo bebidas alcoólicas na casa de uma vizinha.

Valber dividia o quarto com outro rapaz identificado apenas como “Riquinho”. Na tarde de ontem um amigo teria ido ao local atrás de Valber, mas encontrou o quarto trancado e com o ar-condicionado ligado.

“Os vizinhos falaram que o ar-condicionado estava ligado direto há dois dias, quando foram pegar água em um poço que fica atrás do quarto onde ele morava sentiram o forte odor. Como a porta estava fechada, o proprietário abriu com uma chave reserva e encontraram ele morto”, contou Suelaine Nascimento, 18, irmã da vítima.

A suspeita da família é que, Valber teria se envolvido em uma briga com “Riquinho”, que seria o autor do crime.

“Os moradores das quitinetes falaram que na noite de segunda-feira, depois que eles voltaram para o quarto, ouviram uma discussão, eles devem ter brigado porque depois viram esse rapaz saindo do local ferido, também com uma facada. Segundo os vizinhos, esse “Riquinho” teria sido levado para o Hospital 28 de Agosto”, disse a irmã.

Os parentes de Valber informaram ainda que objetos pessoais da vítima teriam sido roubados do local e que, possivelmente, o suspeito teria agido com outras pessoas.

O corpo do ex-presidiário foi encaminhado para o Instituto Medico Legal (IML), conforme registro da necropsia, as causas da morte foram asfixia mecânica, enforcamento e agressão por arma branca. Valber estava em liberdade há quatro meses, a vítima foi presa por porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi registrado no 1oº Distrito Integrado de Polícia (DIP) e imagens de câmeras de segurança do quitinete e de comércios das proximidades serão solicitadas pelos parentes de Valber e devem auxiliar nas investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO