Ex-presidiário é morto com 2 tiros enquanto jogava videogame em lanche na Zona Leste

O ex-presidiário Alex Douglas Ivo Benedito de Lima, de 24 anos, foi morto com dois tiros na noite desta segunda-feira (28), enquanto jogava videogame com uma criança de 10 anos, em uma lanchonete na rua Alfazema, no bairro João Paulo 2, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima foi surpreendida por um homem não identificado que atirou e fugiu com um motoqueiro que o aguarda na esquina da rua.

“O homem chegou a pé e atirou no Alex que estava jogando videogame com um menino que mora aqui na rua. Graças a Deus, a criança percebeu o momento em que o assassino tirou a arma e correu para dentro do lanche. Depois de atira, o correu e subiu na moto que estava na esquina”, contou uma moradora, de 23 anos, que pediu para não ter o nome divulgado.

De acordo com a Polícia Civil, Alex foi atingido com um tiro no pescoço e um na cabeça. A vítima já havia cumprido pena pelos crimes de tráfico de drogas, furto, roubo e receptação.

A suspeita é que o crime tenha sido cometido por acertos de contas. De acordo com os moradores, após Alex ser preso por tráfico de drogas, a família que morava na mesma rua onde ele foi morto, se mudou para a Zona Sul da cidade.

“A família dele mora no Quarentão, parece que ele havia aprontado alguma coisa por lá e os traficantes daquela área estavam atras dele. Ele estava morando com a mulher em um casa alugada aqui no bairro. Sabíamos que ele não era certo, mas ele era tranquilo e sempre vivia aqui pela rua”, disse a moradora.

Os familiares não foram localizados para comentar o caso. O crime está sendo investigado pela DEHS.

