Ex-presidiário é morto com 12 tiros na Compensa

O ex-presidiário Paulo César Barros da Silva, 26, foi assassinado com pelo menos doze tiros, sendo 9 na cabeça e três no peito, na tarde desta quinta-feira (2), na rua Óscar Borel, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, enquanto jogava baralho com amigos.

De acordo com policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens – ainda não identificados – se aproximaram da vítima, que estava com o grupo de conhecidos, e dispararam várias vezes em sua direção.

“Estamos em patrulhamento quando percebemos uma concentração de pessoas e fomos averiguar a situação. Chegando lá vimos o homicídio. Segundo testemunhas, dois homens chegaram a pé e atiraram nele. Foram 12 tiros no total”, relatou o cabo PM Custódio Bedido.

As outras pessoas que estavam no local saíram correndo e não ficaram feridas.

Paulo César estava vestido com a camisa do Manaus Compensão, time do bairro e financiado pela facção criminosa Família do Norte (FDN). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nem chegou a ser acionado, pois o ex-presidiário morreu no local, ainda sentado na cadeira de plástico onde estava quando o suspeito se aproximou.

Ainda de acordo com os policiais, o atirador saiu andando a pé pelo bairro após o crime. Equipes fazem buscas na área para efetuar a prisão.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o crime.

Bruna Souza e Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO