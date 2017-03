Ex-presidiário é executado por dupla na frente de bar da Zona Norte

O ex-presidiário Johnny dos Santos Bruce, 29, foi executado com quatro tiros no rosto, em frente ao bar do Piauí, na rua Ilusão, bairro Novo Israel, Zona Norte. Conforme a polícia, Johnny era envolvido com o tráfico de drogas e costumava comercializar entorpecentes na rua em que foi assassinado.

De acordo com uma testemunha, um desempregado de 32 anos, que não quis ter o nome revelado, Johnny estava em frente ao bar na companhia de quatro amigos, quando dois homens não identificados, que estavam em uma motocicleta de características não reconhecidas, se aproximaram do ex-presidiário e efetuaram os disparos.

Ainda segundo a testemunha, os amigos de Johnny não foram baleados, pois conseguiram correr e se esconder. “Lá era o ponto dele. Ela ficava nessa rua toda noite vendendo. Tinha saído há algum tempo do Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade) e voltou para essa vida”, disse.

A reportagem estava na residência do ex-presidiário, localizada na avenida Chico Mendes, bairro Colônia Terra Nova 1, mas os familiares de Johnny se negaram a comentar sobre o caso. O crime foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Ana Sena

EM TEMPO