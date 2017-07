Ex-presidiário é executado com mais de 10 tiros no Jorge Teixeira

A vítima estava recebendo ameaças constantes devido ser envolvido em diversos crimes | Daniel Landazuri

O ex-presidiário Flávio Sandro Oliveira da Silva, de 22 anos, foi executado com mais 10 tiros, a maioria nas costas e na cabeça, na noite desta segunda-feira (17), na rua 07 do Jorge Teixeira IV etapa, Zona Leste de Manaus. De acordo com familiares, Flávio foi perseguido por seis homens, sendo dois deles armados com revólveres, quando saiu para ir ao encontro do irmão, buscar documentos pessoais.

O ex-presidiário estava com audiência de custodia marcada para está terça-feira (18), Fórum Henoch Reis.

“O Flávio estava na casa de uma mulher na mesma rua da nossa casa. Ele ligou para o irmão ir deixar os documento. Quando ele saiu para pegar, os homens foram atrás dele e deram os primeiros tiros. Ele chegou a correr para o terreno da casa de um vizinho, mas foi alcançado e morto”, contou o pai da vítima, Francisco Ferreira, 49.

Ainda segundo os parentes, Flávio estava respondendo pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e estava em liberdade provisória. O ex-presidiário estava recebendo ameaças constantes devido ser envolvido em diversos crimes.

“Infelizmente ele não quis ouvir os conselhos da família. O sofrimento da perda existe, mas por um outro lado, a morte dele alivia a angústia, pois agora sabemos onde ele está, talvez seja um lugar melhor”, lamentou uma tia do jovem.

Os autores do crime ainda não foram identificados. O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

