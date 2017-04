Ex-presidiário é executado a tiros na Zona Norte

Bruno Mendonça Silva, 28, que, segundo informações preliminares da polícia é ex-presidiário, foi executado com pelo menos quatro tiros no fim da tarde desta terça-feira (11). O caso ocorreu por volta das 17h, na rua Baré, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do tenente Adailson Reis, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu no quintal de uma residência, quando Bruno tentava fugir de três criminosos armados. Testemunhas, que preferem não ser identificadas, informaram que a vítima estava na companhia dos três infratores dentro de um veículo modelo Gol, de cor branca e placas PHC 2455.

“Eles estavam conversando. Ai só vimos quando o Bruno saiu do carro correndo e os bandidos atrás dele. Ele entrou na casa e correu para os fundos, direto pro quintal. Creio eu que ele ia tentar pular algum muro para, assim, escapar do trio. Mas, infelizmente, ele não conseguiu”, informou uma moradora da região.

Ainda segundo o tenente, os criminosos ainda não foram identificados pela polícia. “As testemunhas informaram que os bandidos utilizaram um táxi para fugir do local. Estamos realizando patrulhamento na área, já comunicamos as demais Cicoms da região, para tentarmos localizar esse veículo e identificar os infratores”, revelou Adailson.

Para a polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida, porém, em consulta a ficha criminal de Bruno, foi constatado que ele era ex-presidiário, onde respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga o crime.

Isac Sharlon

EM TEMPO