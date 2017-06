Ex-presidiário é executado a tiros na Zona Leste

Segundo a polícia, o homem é ex-presidiário – Divulgação/PM-AM

Um homem, ainda não identificado, foi executado com vários tiros na cabeça, na noite desta segunda-feira (4), por volta das 21h, na rua Marcílio Lopes, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima possivelmente tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda segundo informações da PM, o homem é ex-presidiário.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local do crime, mas não revelou a quantidade de tiros que atingiram a vítima. O corpo foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Os autores do crime ainda não foram localizados.

Isac Sharlon

EM TEMPO