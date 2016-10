Ex-presidiário é executado a tiros após sair de partida de futebol, no Terra Nova

Samuel Lopes Júnior, 24, foi executado com cinco tiros na noite desta quarta-feira (12), por volta das 21h, na rua Tangarás, bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Testemunhas que presenciaram o crime informaram que dois homens em uma motocicleta, de placa ainda não identificada, interceptaram a vítima quando ela voltava de uma partida de futebol.

“Ele estava descendo a ladeira quando o primeiro tiro atingiu as costas dele. Na hora, ele caiu no chão e não conseguiu levantar; em seguida, os dois homens se aproximaram e efetuaram os outros tiros na cabeça e peito”, revelou uma moradora que não quis ter o nome divulgado.

Samuel é ex-presidiário e estava em liberdade há, aproximadamente, um ano. Ainda de acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do EM TEMPO, o homem era envolvido em diversos assaltos na região onde morava com a família.

“Ele era terrível, dava muito trabalho para a família, a maioria dos assaltos ele praticava no próprio local onde a família trabalhava; uma igreja evangélica”, informou uma amiga da família que também preferiu não ter o nome revelado.

Amigos de infância relataram que a vítima estava sendo perseguida há bastante tempo e diversos homens armados, possivelmente traficantes, rondavam as proximidades da casa do jovem com o intuito de encontrá-lo.

No local do crime, familiares de Samuel entraram em desespero ao ver o corpo da vítima estirado no chão. A mãe e o padrasto dele desmaiaram e tiveram convulsões. Eles foram socorridos pelos próprios moradores e encaminhados ao Hospital Pronto Socorro Delphina Rinald Abdel Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, naquela região da cidade.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO