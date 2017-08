Ex-presidiário é espancado e executado com 3 tiros na cabeça no Santa Etelvina

A vítima já havia sido presa ano passado pelo crime de tráfico de drogas – Divulgação

O ex-presidiário France Tavares da Silva, de 20 anos, foi espancado e executado com três tiros na cabeça, na noite desta quinta-feira (31), na rua Nelson Bezerra, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram à Polícia Civil que, antes de ser morto, France foi visto na companhia de três homens. Os suspeitos fugiram do local do crime sem ser identificados. Há suspeita que o ex-presidiário foi vítima de uma emboscada.

Uma moradora que não se identificou, informou à polícia que ouviu disparos de arma de fogo do quintal da sua casa e em seguida se deparou com o corpo da vítima que estava com as mãos e pés amarrados.

France já havia sido preso ano passado por tráfico de drogas e o seu assassinato pode ter sido motivado por acertos de contas.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Com informações da assessoria

