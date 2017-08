Ex-presidiário ‘Buiu’ é morto com dois tiros no Zumbi

Buiu respondia por homicídio e estava em liberdade há poucos dias – Divulgação

Um homem, identificado apenas como “Buiu”, foi morto com dois tiros, na noite desta quarta-feira (23), na rua Primeiro de Junho, próximo ao Campo do São Cristóvão, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), há poucas informações sobre o crime.

“Testemunhas e alguns moradores da região não quiseram contribuir com o trabalho da polícia no local. O que sabemos é que ele é ex-presidiário, respondia na justiça por homicídio e estava em liberdade há poucos dias”, informou o oficial de supervisão de área.

O homem possuía a tatuagem de um dragão na região do ombro e peito esquerdo, um tribal no braço esquerdo e uma tatuagem na mão esquerda. No momento em que foi morto, Buiu vestia apenas um calção na cor rosa.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Não há informações sobre o autor do crime.

EM TEMPO

