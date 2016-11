Ex-presidiária é presa com três quilos de drogas no São José; entorpecente vinha de Roraima

A ex-presidiária Alaiza de Souza Dias, 47, foi presa, na tarde desta sexta-feira (11), na casa onde morava, localizada na rua 11, quarta etapa do bairro São José, Zona Leste de Manaus, por envolvimento com o tráfico de drogas. Com a mulher foram apreendidos três quilos de oxi, oriundos de Pacaraima, município do estado de Roraima.

Conforme o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, a suspeita estava sendo investigada há um mês, quando as equipes do Denarc apreenderam sete quilos da mesma substância ilícita, armazenados em garrafas de plástico trazidas de Pacaraima. A droga estava escondida em tanques de combustível de caminhões e turbinas utilizadas em garimpos.

“Alaiza faz parte dessa mesma quadrilha e estava sendo monitorada pela nossa equipe. Nesta sexta-feira recebemos a informação, por meio do nosso disque-denúncia: (92) 99415-0129, de que ela estaria nesta casa, na rua 11. Quando chegamos ao local encontramos a droga escondida embaixo da cama e demos voz de prisão à mulher”, explicou o titular do Denarc.

Paulo Mavignier ressaltou, ainda, que essa seria a terceira vez que a infratora é presa em flagrante com entorpecente. A última situação aconteceu há cerca de cinco anos. A infratora confirmou, em depoimento, que estava armazenando a droga na casa dela, mas não disse a quem pertencia a mercadoria ilícita.

Após os procedimentos cabíveis na base do Denarc, Alaiza foi conduzida ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria