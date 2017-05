Ex-presidiária é assassinada na feira do Mutirão

A ex-presidiária Rylley Lima Alvares, de 35 anos, morreu no Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, na noite desta quarta-feira (3), após ser baleada na feira do Mutirão, localizada na rua Itaitê, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações que testemunhas passaram para os policiais militares que fazem a segurança do pronto-socorro, Rylley foi assassinada por dois homens que chegaram a pé no box onde ela trabalhava como vendedora. Um dos suspeitos fez o disparo que atingiu o abdômen da vítima. Em seguida os homens fugiram do local, sem serem identificados.

Ainda de acordo com informações dos policial que fazem a segurança da unidade de saúde, existem duas versões para a motivação do crime. A primeira versão, contata por testemunhas, seria que o crime foi motivado por um acerto de contas. A segunda versão diz que Reylley teria reagido a uma tentativa de assalto.

Rylley havia saído há aproximadamente um mês do presídio onde ela cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas.

A família da vítima foi procurada, assim como os colegas de trabalho de Rilley, mas ninguém quis comentar o caso que está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

