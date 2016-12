Ex-presidente do Ipaam morre em queda de avião na Zona Centro-Sul

O ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), João Frederico Cruz, está confirmado entre os mortos do acidente aéreo, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (7), em uma área de mata no bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Frederico estava na aeronave de pequeno porte com mais cinco pessoas, entre elas uma criança de apenas 4 anos. Apenas um homem foi resgatado com vida e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, com mais de 90% do corpo queimado.

Segundo a assessoria de imprensa do deputado estadual Platiny Soares (DEM), Cruz participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na última segunda-feira (5), sobre mineração no Sul do Estado. Ele era interlocutor dos assuntos relacionados a mineração na região.

Ainda de acordo com a assessoria, Frederico Cruz estava indo para Novo Aripuanã onde faria uma palestra em um evento. Ele é formado em geologia e, atualmente, trabalhava no Departamento Nacional de Produção e Mineral.

A aeronave caiu após decolar do Aeroclube do Amazonas, situado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores.

Segundo o pastor Souza Marcolino, 49, assim que viram a aeronave cair, moradores correram para o local e conseguiram resgatar um homem, de aproximadamente 35 anos. Eles acreditam que ele seja o pai de Ana Alice, já que perguntou por ela e pela esposa ao ser resgatado. Ele foi carregado em uma rede e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, também na Zona Centro-Sul.

Portal EM TEMPO