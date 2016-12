Ex-presidente do Inter se descontrola em TV e dá soco em jornalista; veja o vídeo

Fernando Miranda, que atuou como presidente do Internacional no biênio 2000/2001, se descontrolou durante uma participação no programa Cadeira Cativa, da Ulbra TV, na noite desta segunda-feira (12), e partiu para cima do jornalista Júlio Ribeiro que também participava do debate, transmitido ao vivo.

Depois de chamar Júlio Ribeiro de “babaca” e ouvir “babaca é tu”, Miranda se levantou da cadeira e, sem conseguir ser impedido por Ernani Campelo, que também participava da discussão, acertou um soco no rosto do jornalista. A discussão girava em relação a fase do Inter. O clube gaúcho encerrou o Brasileirão em 17º e acabou rebaixado para a Série B. Por alguns instantes, o programa chegou a sair do ar, mas acabou viralizando nas redes sociais. Confira abaixo:

Julio Ribeiro se manifestou horas depois, por meio do Facebook. Confira a publicação do jornalista:

“Hoje à noite passei por uma situação lamentável, tendo sido agredido no ar pelo Fernando Miranda, no programa Cadeira Cativa. Estou fazendo este post rápido para tranquilizar as centenas de amigos que estão me ligando, mandando mensagens. Estou bem fisicamente, mas muito abalado emocionalmente. Amanhã pela manhã, vou contar detalhadamente o que aconteceu. Já tem vídeo rolando pela internet (editado, sem a minha fala de menos de um minuto… Amanhã post integralmente). Já acionei meu advogado e amanhã mesmo ingresso com uma ação contra esse descontrolado”.

