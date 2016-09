Ex-presidente de Israel Shimon Peres morre aos 93 anos

O ex-presidente de Israel e vencedor do prêmio Nobel da Paz Shimon Peres morreu na noite de hoje (27) em Tel Aviv (Israel). Peres sofreu um derrame no dia 13 de setembro e estava internado em coma induzido no Sheba Medical Center em Tel Aviv. O hospital confirmou a morte de Peres.

Peres foi primeiro-ministro de Israel duas vezes e presidente do país entre 2007 e 2014. Ele recebeu o Nobel da Paz em 1994 junto com Yitzhak Rabin, na época primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, presidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) por negociarem a assinaturo dos Acordos de Oslo, assinados entre Israel e a OLP, com mediação do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.

Os Acordos de Oslo não acabaram com o histórico conflito entre Palestinos e Israelenses, mas representaram um avanço nas negociações de reconciliação. Pela primeira vez, a OLP reconheceu o Estado de Israel e os israelenses reconheceram a OLP como representante do povo palestino. Pelo esforço que fizeram, para pacificar a região, Peres, Rabin e o líder da OLP, Yasser Arafat, receberam o Premio Nobel da Paz.

Por Agência Brasil

Com informações da Agência Sputnik e de Monica Yanakiew