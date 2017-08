Ex-prefeito de Novo Aripuanã é flagrado em transporte irregular de eleitores

Cidade de Novo Aripuanã – foto: Divulgação

O ex-prefeito da cidade de Novo Aripuanã, a 227 quilômetros de Manaus, Raimundo Sandro de Souza, foi flagrado na tarde deste domingo (27) oferecendo transporte de eleitores no porto do município, para seções eleitorais, no veículo dele, em razão da eleição suplementar para governo do Amazonas.

No carro de Raimundo Souza, a Policia encontrou também materiais de campanha do candidato à eleição suplementar, Amazonino Mendes (PDT).

De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro Zacarias, titular da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Aripuanã, os passageiros transportados pelo político não tinham qualquer grau de parentesco com o ex-prefeito.

Raimundo Souza e os eleitores foram conduzidos à Polícia Federal, que está funcionando no Fórum de Justiça da cidade, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele responderá pelos crimes de propaganda eleitoral irregular e arregimentação de eleitores.

