Ex-prefeito de Nhamundá se diz vítima de atentado

O ex–prefeito de Nhamundá (distante 383 quilômetros de Manaus), Mário Paulain, fez um registro na delegacia local, em que afirma ter sido vítima de um atentado no fim de semana, no Paraná do Aduacá, localidade conhecida como ‘Núcleo dos Guerreiros’.

O ex-prefeito afirma que o tiro, provavelmente de uma espingarda, teria partido da lancha de propriedade do vereador Jander Carvalho (Pros), que chegou àquela localidade quando Paulain concluía uma agenda de visitas e reuniões no ‘Núcleo dos Guerreiros’.

Paulain, que é tio do candidato a prefeito de Nhamundá pelo PMDB, o apresentador do boi Garantido, Israel Paulain, contou que estava no Paraná do Aduacá, fazendo campanha para o sobrinho, juntamente com mais três pessoas.

“Nós estávamos no núcleo dos Guerreiros quando de repente chegou o vereador Jander Carvalho trazendo algumas pessoas com ele. Nós já havíamos concluído o nosso trabalho e, justamente para evitar qualquer situação de confronto, eu optei em deixar o núcleo, e no momento que a minha lancha desatracou ouviu-se um estampido. Cheguei a pensar que era foguete, mas um dos companheiros que estava comigo disse que era um tiro e aí percebemos uma pessoa de arma em punho apontando na nossa direção”, relatou o ex-prefeito.

Mário Paulain contou que imediatamente se dirigiu para a sede da cidade para fazer o registro da ocorrência. “Relatei o fato à escrivã e agora os nossos advogados estão cuidando do caso”, adiantou.

Por telefone, o EM TEMPO ouviu o vereador Jander Carvalho, que nega ter atirado contra a lancha do ex-prefeito. “Não houve isso, nós chegamos e eu desembarquei sem nenhum confronto algum, se alguém atirou no ex-prefeito não fui eu e ninguém que estava comigo naquele momento”, afirmou.

O delegado de Nhamundá, Reinaldo Figueira, disse que o caso será apurado”. Já passei para o setor de investigação e, claro, vamos precisar de testemunhas do fato”.

Por Tadeu de Souza