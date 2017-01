Ex-prefeito de Maués nega acusações

O ex-prefeito de Maués (distante 258 km de Manaus), Raimundo Carlos Góes Pinheiro, negou que os materiais apreendidos na sua residência são de propriedade do município. O pronunciamento foi realizado após o atual prefeito, Júnior Leite, solicitar um novo pedido de busca e apreensão de equipamentos e bens desaparecidos dos órgãos públicos locais durante a gestão anterior.

Em nota, Carlos Goés diz que as acusações não são verdadeiras e que está sofrendo perseguição política por meio do delegado da Polícia Civil de Maués, Rafael D’Agostini Schimidt. Segundo o ex-prefeito, o policial teria entrado com uma representação na Justiça local após o procurador e sub-Procurador do município informarem o desaparecimento de máquinas e equipamentos durante sua gestão, mas sem a realização de um Boletim de Ocorrência (B.O.).

“Curioso é que não tive acompanhamento sequer de um simples Boletim de Ocorrência ou enumeração dos bens supostamente desaparecidos, o que demonstra a má-fé do delegado ou incompetência para exercer a função que lhe foi confiada”, acusou o ex-prefeito.

De acordo com Goés, dos 59 objetos apreendidos, apenas duas cadeiras são de propriedade do município. Ele alegou que o material estava em sua residência porque, algumas vezes, despachava do escritório de sua casa.

“Não foram encontrados os supostos 43 aparelhos de ar condicionado, tampouco os supostos 2 grupos geradores. E não o foram porque a denúncia formulada e apresentada à autoridade policial não é verdadeira. É um ataque político à minha pessoa em razão do cargo que exerci”, se defendeu.

Levantamento

Por determinação do atual prefeito de Maués, todos os secretários, coordenadores e diretores de órgãos e departamentos municipais realizaram um levantamento comparativo entre o que está declarado no patrimônio de suas respectivas pastas e o que foi realmente encontrado após o dia 1º de janeiro.

Um dos órgãos que mais teve prejuízo foi a Secretaria Municipal de Saúde, onde foram encontradas apenas 40 unidades de ar-condicionado – de um total de 237 declaradas na relação patrimonial.

Com informações da assessoria