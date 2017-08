Ex-prefeito de Itamarati é detido pela PF antes de embarcar em avião

O ex-prefeito de Itamarati e atual presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, João Campelo, foi detido pela Polícia Federal, no fim da tarde desta sexta-feira (25), no Aeroclube de Manaus, situado no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Existia a suspeita de que os passageiros, entre eles o político, transportavam mercadorias e uma grande quantia de dinheiro em um avião de pequeno porte, dois dias antes do segundo turno da eleição suplementar.

A informação sobre a apreensão do dinheiro não foi confirmada pela Polícia Federal. Por volta das 20h, após prestar depoimento por cerca de 2h, João Campelo foi liberado. Na saída da sede do órgão, ele falou sobre o caso à imprensa.

“É uma ação regular da PF e eu não sou contra. Inclusive, acho plausível essa fiscalização. Fui trazido pela PF, juntamente com outros passageiros que embarcavam para Itamaraty, para prestar esclarecimentos sobre as mercadorias que estavam no avião”, informou.

Ainda segundo João, a mercadoria se tratava de materiais hospitalares e medicamentos para uso exclusivo de pacientes em uma comunidade na calha do Rio Juruá, onde a saúde é precária. “Eram cerca de R$ 8 mil em medicamentos. A princípio, a mercadoria foi apreendida, mas após os esclarecimentos dos fatos foi liberada pela PF e seguirá viagem até o município de Itamaraty”, contou.

João Campelo foi liberado após prestar depoimento e disse que tudo se tratava de um mal entendido – Márcio Melo

Conforme disse o ex-prefeito, não foi apreendido nenhuma quantia em dinheiro. “Não teve apreensão de dinheiro. Eu estava fazendo um favor aos moradores daquele comunidade em levar esses medicamentos. Na ocasião, eu aproveitaria para votar, pois minha sessão é lá. Mas depois disso, de perder o voo, não sei se será possível conseguir chegar ao município a tempo de votar na eleição suplementar”, conclui.

Apesar da liberação do ex-prefeito, a movimentação é intensa em frente à sede da Polícia Federal, bairro Dom Pedro, Zona Oeste, para onde o ex-prefeito foi trazido.

De acordo com o procurador regional eleitoral Victor Riccelly dos Santos, João Campelo não possui fórum privilegiado e, caso seja processado por algum crime, responderá em primeira instância. “No entanto, apesar de ter sido apreendido pela PF, todos os trâmites serão realizados pelo órgão”, justificou.

Isac Sharlon

EM TEMPO

