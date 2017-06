Ex-prefeito de Iranduba, Xinaik Medeiros é condenado a devolver mais de 19 milhões aos cofres públicos

Com mais de 160 irregularidades, a prestação de Contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do município de Iranduba, Xinaik Silva Medeiros (do ano de 2013), foi reprovada, por unanimidade, pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), na manhã desta quinta-feira (8), durante a 18ª sessão ordinária. Entre multas e glosa, o gestor terá de devolver aos cofres públicos R$ 19,2 milhões.

Irregularidades

Em seu voto, com 102 páginas, o relator elencou 163 irregularidades , a maioria por superfaturamento de contratos. Conforme o auditor, na Prefeitura de Iranduba havia um descontrole de material, excesso de contratações de parentes, gastos exagerados de combustíveis na ordem de R$ 1,5 milhão, contratações de empresas de transportes escolar para prestar o mesmo serviço que outras já contratadas estavam realizando, sem falar das fraudes em licitações e pagamentos em duplicidade, atraso de repasse de contribuição previdenciárias, descumprimento da lei de transparência.

De acordo com a assessoria, pelo menos cinco empresas beneficiadas em contratos superfaturados na Prefeitura de Iranduba foram multadas solidariamente com ex-prefeito e deverão responder pelos valores gastos e não comprovados pela administração municipal. Em relação ao montante da glosa aplicada ao ex-prefeito, empresas foram condenadas a pagar solidariamente valores, como: Empresa Terra Construção Civil Ltda, devolverá, em solidariedade com Xinaik Medeiros: R$ 989 mil. Por outro processo licitatório, as empresas Terra Construção Civil Ltda e H de S Barbosa, terão de pagar R$ 1,1 milhão. Empresa M de F Silva Benedito terá de devolver R$ 703 mil

Com informações da assessoria