Ex-prefeito de Coari, Mitouso é preso pela morte do também ex-prefeito Odair Geraldo; STF determinou

O ex-prefeito de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), Arnaldo Mitouso, foi preso na noite dessa quinta-feira (10) pela morte do também ex-prefeito do município Odair Carlos Geraldo, ocorrida no dia 18 de agosto de 1995. A prisão foi determinada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Humberto Martins.

Em maio de 2012, Arnaldo Mitouso foi condenado a oito anos de prisão, mas a defesa recorreu e o processo foi para a segunda instância, onde o juiz determinou a prisão com alegação de que todas as provas apontam que Arnaldo Mitouso foi autor dos disparos que vitimaram Odair Carlos.

De acordo com assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), hoje, em Coari, Arnaldo Mitouso passará por uma audiência de custodia, somente para os procedimentos legais, por exemplo, para saber como foi a prisão, se houve violência ou abuso de poder.

Ainda conforme a assessoria do Tjam, inicialmente, Arnaldo Mitouso ficará preso em Coari. O Tjam passará mais informações sobre o caso após as 14h.

Na última eleição, a família de Odair tentou voltar ao poder. Aldemir Almeida Mitouso, irmão de Odair, concorreu ao pleito, mas ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral em Coari.

