Ex-prefeito de Canutama é conduzido à Polícia Federal em Manaus para averiguação

Sede da Polícia Federal do Amazonas em Manaus -foto: Roger Lima

O ex-prefeito do município de Canutama, a 650 km de Manaus, foi conduzido à sede da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM) na tarde desta sexta-feira (4), ao embarcar com 200 cheques no Aeroclube da capital. De acordo com o delegado Pablo Oliveira, a ação faz parte de estratégias de rotina em período pré-eleitoral.

Ao ser abordado, foi verificado pela PF que o ex-prefeito levava ordens de pagamento para o interior do Estado. O delegado disse ainda que não foram encontradas irregularidades na documentação.

“Acionamos o TRE em seguida para verificar se existem outras questões administrativas que configurem crime eleitoral”, afirma ele.

João Ocivaldo foi prefeito de Canutama pelo Partido Progressista (PP), partido representado por Rebeca Garcia, atual candidata ao governo do Amazonas.

A PF continuará com investigações sobre possíveis crimes eleitorais até o dia das eleições, no próximo domingo (6).

Roger Lima

EM TEMPO

