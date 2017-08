Ex-panicat Babi Muniz confirma participação em novela bíblica

A agora atriz também comentou os boatos de que algumas panicats se prostituíam – Divulgação

A ex-panicat Babi Muniz confirmou sua participação em “Apocalipse”, próxima novela bíblica da Record, durante entrevista a Geisy Arruda, publicada no canal do YouTube “Trilhando Outro Caminho”.

Questionada sobre se interpretava um personagem no “Pânico” ou se se fazia de burra para ganhar destaque, Muniz afirmou que “era muito eu”.

Leia também: Wesley Safadão recebe batismo de igreja evangélica

“Naquela época eu não tinha experiência, eu nunca tinha feito TV, era uma menina que saiu da comunidade, que morava no Capão Redondo, que é um lugar muito simples e passávamos muita necessidade. Eu nunca tive contato com a TV. Então quando eles me davam o microfone eu ficava pensando, agora eu tenho que falar alguma coisa, mas só falava abobrinha. Depois que eu parava para assistir eu ficava envergonhada. Mas eu era muito menina”.

A agora atriz também comentou os boatos de que algumas panicats se prostituíam. “A gente não pode julgar, mas rolava muito esses boatos e alguns eram verdadeiros e outros não. Tem meninas que fazem e outras não”, disse.

“Era terrível porque eu não fazia, eu sempre passava tudo pelo meu pai. Tanto que surgiram várias propostas para eu posar nua e nunca aceitei, porque eu sou assim mais tranquila”.

FolhaPress

Leia mais:

Andressa Urach anuncia casamento com ex-companheiro e diz que “perdão reconstruiu a família”

Bruna Marquezine e Neymar rompem relacionamento, diz colunista

Em conversa com Vesgo, Evaristo confirma saída da Globo