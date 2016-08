Ex-Oasis Liam Gallagher anuncia novo álbum, mas nega seguir carreira solo

O cantor Liam Gallagher, ex-Oasis, assinou um contrato com a Warner Brothers para lançar seu primeiro álbum solo.

Com previsão de lançamento para 2017, o disco contará com músicas inéditas e autorais, disse Liam à revista “Q”. “As melodias são iradas e as letras são muito engraçadas”, explicou o vocalista -que fez questão de ressaltar que a disco não soará como Pink Floyd e Radiohead.

Mesmo o projeto não sendo uma retomada do Oasis, nem de sua banda mais recente, Beady Eye, da qual saiu em 2014, Liam refutou a ideia de seguir sozinho. “Não estou embarcando em uma ‘carreira’ solo”, disse.

Um documentário sobre Oasis, intitulado “Supersonic”, produzido pela equipe do vencedor do Oscar “Amy”, deve ser lançado em outubro, mesma data prevista para o relançamento do álbum “Be Here Now”, de 1997.

A nova edição do disco, com demos inéditas, será parte da coletânea e série “Chasing The Sun: 1993-1997”, que também contou com uma exposição de memorabília e fotos desconhecidas do grupo em 2014.

Por Folhapress