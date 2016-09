Ex-morador de rua paga conta de Justin Bieber em lanchonete; astro teen teve cartão recusado

No início deste mês, o cantor Justin Bieber teve seu cartão de crédito recusado em uma lanchonete que integra uma rede de fast-food. O caso aconteceu em Los Angeles e foi resolvido graças a um fã do astro teen: um ex-morador de rua, identificado por um site americano como Kody Christiansen.

Kody revelou ao site que Bieber descobriu que o cartão que usava estava bloqueado enquanto tentava pagar um lanche que comprou para comer junto à namorada – que o esperava no carro. Surpreso com a situação inusitada, o fã se dispôs a pagar a conta do cantor que, em seguida, deixou o local.

“Eu quis pagar para que ele pudesse seguir viagem sem passar pelos 20 fotógrafos que estavam do lado de fora esperando. Ele foi muito agradecido”, contou Kody ao site americano. “Até o ano passado eu era um morador de rua e hoje paguei o lanche de um dos maiores astros do mundo”, disse.