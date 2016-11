Ex-jornalista do EM TEMPO assume assessoria da PC, após chefe do setor ser afastado pela Corregedoria

O jornalista Antônio Lopes, 44, assumiu na manhã desta quarta-feira (16) a chefia do setor de comunicação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A decisão, proferida pelo delegado geral da instituição, Francisco Sobrinho, foi tomada após a cúpula de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) receber diversas denúncias sobre o então assessor de imprensa do órgão, Walace Lima Peixoto.

Antônio acumula em sua carreira profissional uma vasta experiência em comunicação. Iniciou a carreira no ano de 1992 e quatro anos depois, em 1996, integrou a equipe de jornalistas do Amazonas EM TEMPO, onde ficou por oito anos contribuindo com reportagens policiais na editoria de cidades e como correspondente de política na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Após a experiência, o jornalista passou por outros veículos de comunicação, entre jornais e assessorias de comunicação de instituições municipais e estaduais. Em 2006, na gestão do então delegado federal da SSP, Francisco Sá Cavalcante, Antônio assumiu o cargo de assessor de comunicação da instituição. O mais recente trabalho de Antônio foi à frente da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), onde permaneceu por sete anos.

Quando questionado sobre voltar a comandar o setor de comunicação de um órgão da segurança pública, o profissional afirma que está apto a contribuir de forma positiva com o trabalho que é realizado pela polícia. “Aceitei o convite dentro de uma amizade que já dura mais 20 anos com o atual delegado geral da PC-AM. Na época que o conheci, ele era o chefe da instituição e eu prestava serviços na SSP. É sempre gratificante voltar a contribuir com a área de segurança que tanto foi e é importante na minha formação como profissional”, frisou Antônio.

Para o jornalista, o novo desafio deve contribuir também na formação de novos profissionais da área. “Eu acredito que posso contribuir muito com os profissionais que integram a equipe. A maioria, estagiários, são jovens e ainda estão adquirindo conhecimento. Vou trabalhar empenhado em ajudar essas pessoas a se tornarem ótimos profissionais preparados para os desafios do mercado de trabalho, claro, respeitando os princípios éticos de cada um”, destacou.

O novo assessor de imprensa da PC-AM fez questão de anunciar que o setor de comunicação da instituição passará a funcionar em regime de plantão, tanto nos finais de semana, quanto nos feriados.

Ex-assessor é afastado

A decisão de afastar o então assessor de imprensa, Walace de Lima Peixoto, foi tomada pelo delegado-geral da PC-AM, Francisco Sobrinho, após ter conhecimento das denúncias contra Peixoto. Doze funcionários do setor de comunicação compareceram à sede da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), situada na Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, para formalizar a ocorrência.

Na ocorrência, os profissionais relataram que Walace cometia abuso de poder, assédio moral e sexual, falsidade ideológica, desvio de função, entre outros crimes. A assessoria de comunicação da PC-AM divulgou na manhã desta quarta-feira (16) que o caso está sendo investigado pela corregedoria da instituição, sob o comando do delegado federal Arlindo Almada.

Portal EM TEMPO