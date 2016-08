Ex-ginasta Daiane dos Santos visita escola no interior do AM

A ex-ginasta Daiane dos Santos, campeã mundial no solo em 2003 e com participação nos Jogos Olímpicos de Atenas, Pequim e Londres visitou, na manhã desta quinta-feira (25), a Escola Municipal São Francisco, na comunidade São Francisco, na Costa do Tabocal – Rio Amazonas, zona Ribeirinha.



A atleta é embaixadora do Programa Furnas Educa e a visita faz parte das ações do projeto, que está sendo executado este mês nas escolas da rede pública municipal de ensino de Manaus.

O programa, desenvolvido por Furnas – empresa subsidiária da Eletrobrás e vinculada ao Ministério de Minas e Energia, ensina crianças e adolescentes sobre os benefícios do uso consciente da energia elétrica, a importância de se preservar o meio ambiente e os perigos da realização de queimadas, principalmente sob torres e linhas de transmissão.

Formada em educação física, a ginasta e a equipe do programa realizaram a apresentação do projeto aos 88 alunos da educação infantil e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de forma lúdica, com jogos e brincadeiras.

A chefe da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Edilene Pinheiro, destacou a presença do programa com os alunos da zona ribeirinha que vivem próximo da natureza e falou sobre a presença de alguém como Daiane.

“Esse programa vem só fechar o que a escola realiza com a questão do meio ambiente e as queimadas. É importante para eles esse momento, por morarem numa comunidade ribeirinha. Isso contribui mais ainda com a questão do cuidado com o meio ambiente, a água, a energia, além da figura da Daiane dos Santos que motiva mais esses alunos”, contou.

De acordo com coordenadora do Programa Furnas Educa, Karen Costa, o programa sempre busca alcançar alunos das zonas mais distantes do país. “O programa em primeiro lugar é o acesso à informação para todos. É fundamental que nós possamos trazer essa consciência ambiental, sobre a questão da economia da energia, preservação da natureza, ainda mais aqui numa escola distante da capital, onde nós precisamos marcar presença”, explicou.

Acostumada a visitar todos os cantos do país, Daiane dos Santos, ficou impressionada com a beleza amazônica e o interesse dos alunos com a temática. Para ela, a educação não tem fronteiras e muito menos dificuldades para levar o conhecimento para pessoas, seja na área Urbana ou Rural.

“A ideia do projeto é que nós possamos sair das grandes cidades e atingir todas as crianças. É importante passar um pouco do que aprendemos sobre consciência ambiental a esses alunos, bem como, eles possam mostrar um pouco da realidade deles para nós”, disse.

Há 30 anos na direção da escola, Maria da Conceição Ferreira Pinheiro, ficou satisfeita com a presença da ginasta e da esquipe do projeto. “Esse programa só veio para somar ao trabalho realizado em nossa escola. Tudo que vem para contribuir ajuda bastante. A vinda da Daiane dos Santos é um momento sem explicação e inesquecível, porque vai ficar na mente de todos nós”, declarou.

Maria Beatriz estuda desde os quatro anos na escola, mas aos 12 a aluna do 6º ano matutino nunca tinha vivido uma emoção tão grande com a presença da ginasta. “Não sabia o quanto a energia era importante para todos nós, como é produzida, como é feito o processo de usar a água, nem tão pouco do vento pela sua importância, assim como, o sol, o hábito de deligar a televisão. Assisti pela televisão a Daiane e ela estar aqui é maravilhoso e ainda mais interagindo com os alunos”, finalizou.

O Programa Furnas Educa visitou oito escolas da DDZ Rural da Semed, sendo quatro localizadas no Rio Negro e quatro no Rio Amazonas. Na zona Urbana, o projeto já realizou atividades nas Escolas Municipais Ruth Costa (Aleixo), Hemetério Cabrinha (Coroado), Raimunda Barroso Ramires (Ouro Verde), Álvaro Valle (Jorge Teixeira) e Escritora Zélia Gattai (Gilberto Mestrinho).

Nesta sexta-feira (26) a Embaixadora do Programa Furnas Educa, visita a Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, na Rua Ferreira Pena, 1285, no Centro da cidade.

Com informações da Assessoria