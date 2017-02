Ex-funcionários ainda prestam serviços para as empresas do PIM

Responsável pela geração de mais de 85 mil empregos diretos e por ser a fonte principal de arrecadação estadual, o Polo Industrial de Manaus (PIM) abre espaço para vários tipos de serviços terceirizados, permitindo até que seus ex-funcionários continuem a atuar no Distrito Industrial, só que desta vez como prestadores de serviço. É o PIM desenvolvendo laços para uma vida inteira!

Com 10 anos atuando como funcionário do Distrito Industrial, 23 anos como consultor econômico das empresas do PIM e mais 6 como parlamentar, tendo a Zona Franca de Manaus (ZFM) como pauta presente de seus debates políticos, o economista, advogado e, hoje, deputado estadual José Ricardo Wendling (PT), 52, é um exemplo de quem nunca se desligou do parque fabril, mesmo não trabalhando diretamente em alguma empresa do PIM.

Ele começou a sua trajetória no parque fabril aos 15 anos de idade, na empresa Sharp, primeiro como uma espécie de “mensageiro interno”, passando pela reprografia e depois pelo departamento pessoal. “Foi a minha primeira experiência de trabalho formal (antes, já havia sido picolezeiro e camelô). Foram 5 anos e meio de aprendizado e oportunidades. Na reprografia, por exemplo, utilizava a cota de xerox liberada aos funcionários para reproduzir as apostilas do cursinho pré-vestibular mais famoso da época e estudava sozinho nos meus horários de almoço e folga. Não tinha dinheiro para pagar cursos. E foi assim que passei no vestibular da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) para o curso de economia”, conta.

Depois, Wendling foi trabalhar na empresa Sanyo, fazendo parte da equipe da gerência de importação e exportação por três anos. Foi quando essa empresa firmou parceria com a Ava Industrial e Electra Industrial, tendo sido convidado a ocupar o cargo de gerente administrativo das duas fábricas, função que exerceu durante um ano e meio.

“Saí do distrito já como economista. Pouco tempo depois, fui convidado a entrar como sócio na empresa Objetiva Consultoria, que tinha só seis meses de existência (fundada em 1989), local onde atuei como consultor econômico por 23 anos. Ao longo desse tempo, ajudei a aprovar mais de 400 projetos para as empresas do PIM, entre os de instalação, de expansão e de diversificação”.

Para o economista, o fato de ter sido funcionário do Distrito Industrial facilitou o início da sua carreira como empreendedor e prestador de serviço, por conhecer o funcionamento do PIM, as necessidades das empresas e as legislações vigentes. “Nos primeiros anos, tivemos dificuldades em captar projetos, mas aos poucos fomos ganhando a confiança no mercado local. Também tivemos um fator importante a nosso favor. A Zona Franca sempre esteve em expansão, com novas empresas se instalando no Estado, diversificando produtos e a capacidade produtiva”, frisa, ao ressaltar que, em 2011, quando assumiu como deputado estadual, descompatibilizou-se da empresa para ter total dedicação ao mandato.

“Porém, sempre procuro debater esse tema no parlamento, como a legislação, os incentivos fiscais, a geração de emprego e renda, as alternativas econômicas para o Amazonas, além da Zona Franca. Quando terminar o meu mandato, volto a atuar como consultor, uma área em que me dediquei por mais de duas décadas”, destaca.

Empreendedorismo

Proprietário da empresa Viana Representação e Automação Ltda., o tecnólogo mecânico e técnico em eletrônica Luiz Viana, 43, também soube aproveitar as oportunidades que teve no Distrito Industrial para continuar a “ganhar a vida” junto às empresas do PIM, mesmo como ex-funcionário. Ele começou nas fábricas aos 20 anos, como estagiário na empresa Sanyo, na área de manutenção de jigs (dispositivos de teste para placas de TVs), função que exerceu por seis meses.

Depois trabalhou 3 anos na área de inserção automática na Samsung Eletrônica e mais 3 anos e meio na Samsung Display, na parte da engenharia dos tubos de imagem.

Ele ainda passou pela Intersys Metagal, empresa americana que também produzia para a Nokia, onde foi líder da manutenção por 4 anos, e pela Foxcon, onde chegou a coordenar por 4 anos e meio a área de manutenção e teve a oportunidade de viajar para o exterior em treinamento (Japão e China).

“Foi quando abri meus horizontes, de que era possível novas oportunidades para empreender. Um tempo depois, passamos por uma reestruturação na empresa. Nesse remanejo, eu saí. Como tinha pós em automação industrial e MBA em gerenciamento de projetos, em 2009, decidi abrir a minha própria empresa, sendo o representante da Star Seiki em Manaus (pioneira e líder mundial na automatização de máquinas injetoras de plástico), atendendo 17 empresas do polo industrial”, relata ele, que já teve proposta para trabalhar em outras empresas, mas que não pensa em largar o próprio negócio, principalmente, por fazer o seu tempo de trabalho e estar mais próximo da família.

Viana acrescenta que a atual situação econômica do país levou várias empresas de pequeno e médio porte a fechar as portas, porém, com muito esforço, ele está conseguindo manter os negócios. “Tivemos uma redução de 30% nas vendas. Mas, enquanto eu puder continuar, vou tentar. Estou confiante neste ano de 2017, com boas expectativas de novos projetos. Essa área é a que eu conheço e aprendi a fazer. Graças também ao polo industrial, que me proporcionou ótimas experiências”, diz.

Trabalho com desembaraço de cargas rende um bom lucro

A empresa Sanyo da Amazônia S/A também foi a porta de entrada para o empresário Marcus Mendes, 59, no PIM.

Aos 26 anos, ele entrou na empresa como auxiliar de importação, 3 anos depois foi promovido a chefe de seção e com mais 3 anos, a chefe do departamento de importação. Mendes conta que, nessa época, entrava na fábrica às 7h e só saía de madrugada.

Ele trabalhava com todo o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas pela empresa, como também com a comunicação direta com todas as plantas da fábrica na Ásia (12 horas a mais no fuso horário local), na programação de embarques originados nas respectivas plantas.

A empresa importava insumos do Japão, da Indonésia, da Malásia, Singapura e China. “Durante o dia, a rotina era sempre a mesma de todos os dias. Ia à Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), Receita Federal, Banco do Brasil (Decex). Porque, antigamente, conseguir tanto a licença de importação (LI) quanto a Declaração de Importação (DI) eram verdadeiros trabalhos braçal. Hoje, resolvemos quase tudo por meio de sistemas linkados com os principais órgãos e por e-mails. Mas gostava desse trabalho. Era uma aventura acompanhar a chegada dos navios nas madrugadas, porque a empresa não parava”, relembra.

Em 1996, quando completou 40 anos de idade, ele resolveu montar seu próprio negócio. Tinha uma meta estipulada. “Saí da empresa, mas ela continuou depois como nossa cliente. Convidei meu ex-patrão para fazer sociedade comigo nesse projeto, mas acabou ficando o filho dele no nosso empreendimento, que tem hoje 13 funcionários (antes da crise tivemos 23), atuando com quase 20 empresas do distrito, por meio da Moraes Serviços Aduaneiros Ltda”, conta Mendes.

Funcionamento

A empresa completou em setembro do ano passado 20 anos de funcionamento, atuando no desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas/exportadas, desenvolvendo toda a metodologia na regulamentação técnica e documental, de acordo com a legislação aduaneira, para que a liberação das mercadorias tanto na entrada quanto na saída da Zona Franca de Manaus possa transcorrer com toda normalidade e segurança possível.

EM TEMPO