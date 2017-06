Ex-detento que pilotava moto roubada pela Alvorada é executado com 6 tiros

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal – Daniel Landazuri

O ex-detento Joel Arruda da Silva, de 33 anos, foi executado com seis tiros durante a noite desta segunda-feira (12), na rua Zero do bairro Alvorada 2, Zona Oeste de Manaus. Outro homem, que levou um tiro de raspão na cabeça, teve de ser encaminhado ao pronto-socorro.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla havia acabado de roubar uma motocicleta quando foi abordada por um carro vermelho, de onde os atiradores fizeram os disparos. O alvo dos criminosos era Joel, que foi atingido com seis tiros, quatro no tórax e dois em um dos braços.

Testemunhas informaram que, após os disparos, duas motos foram verificar a cena do crime. “Eles passaram para confirmar se o cara estava morto, chegaram a parar perto do corpo”, contou um morador do bairro que preferiu não se identificar.

O homem ferido foi socorrido e levado ao SPA do Alvorada. Depois de ser atendido, foi encaminhado ao 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Na delegacia ele contou que não estava junto com Joel e que não sabia o que havia acontecido com ele. Aparentemente, estava drogado”, disse uma investigadora do 10º DIP.

O proprietário da motocicleta roubada foi até a delegacia e deve recuperar o veículo ainda na manhã de hoje. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

