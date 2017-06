Ex-detento e moradores de rua ocupam prédio da extinta Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa

“O clima é pesado. Fede a fezes e a coisa podre. É sinistro lá dentro!” Foi com essa descrição que o fotógrafo Michael Dantas resumiu o atual cenário dentro do prédio da antiga Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus. O local foi desativado no último dia 12 de maio e já parece ter entrado para o rol dos prédios abandonados da cidade. Tanto que já abriga moradores de rua e até um ex-detento da antiga unidade prisional.

A ida de Dantas ao local ocorreu após ver uma reportagem na TV. Passando na última terça-feira (6) em frente a Vidal, percebeu tudo aberto e entrou. “Entrei cabreiro. Estava só. Dei de frente com duas pessoas, uma delas esse ex-preso que me levou para conhecer o lugar”, contou o fotógrafo.

Dentro, imagens que poucos tiveram a chance de conhecer: um local fedido, quente, com muito tapuru, resto de comida estragada e um clima pesado no ar.

O lixo está por toda a parte dentro dos pavilhões abandonados – Fotos: Michael Dantas

Mas em meio a tudo isso, Dantas ouviu a história de um ex-detento que passou um ano e meio preso na antiga cadeia pública. Foi ele quem guiou os olhos e as lentes que registraram as imagens dessa reportagem.

Durante o tour o ex-detento, que hoje tem 30 anos, desabafou sobre como foi ficar um ano e seis meses na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa:

“Fui preso por tráfico, o 33 (artigo). Nessa vida tudo tem um preço. O que eu fiz tinha que ser pago, mano! Mas se está aqui dentro tem que tratar; colocar para fazer horta, trabalhar, sabe? Tem que cuidar com carinho o preso. Por mais que ele errou, por mais que seja um bandido tem… o ser humano não que ser aquela pessoa ruim. Se aqui ele ficasse fazendo o plantio, fazendo uma flor brotar e mostrasse pra família, só de ver a família feliz, a mente do cara já vai mudando pra fazer as coisas certas e não voltar atrás na errada. Errar é humano, mas qui só trancam a gente como bicho”, desabafou o ex-detento enquanto mostrava a cadeia para o fotógrafo.

Ouça abaixo a entrevista do ex-detento que hoje mora na Vidal.

Ex-detento da Vidal hoje vive pelo local, que está abandonado

Muralhas

Onde antes andavam policiais armados, hoje qualquer pessoa circula normalmente. Do alto das muralhas que cercam os pavilhões da antiga Raimundo Vidal, o ex-preso conta como a droga vinha parar dentro da unidade prisional. “Ela era jogada, amarrada em pedra, e a turma pegava na quadra em em outros locais. Outra parte vinha pelos parentes”, lembrou.

Pelos pavilhões abandonados também é possível imaginar como era sobreviver naquele local. A rivalidade entre as facções continuam estampadas nas paredes do presídio. Há locais que ainda se vê marcas de sangue, provavelmente de algum confronto interno.

As paredes das celas e dos pavilhões ainda estampam inscrições religiosas e das facções

Há inscrições com o nome das duas principais facções criminosas, que demarcam em qual local da extinta cadeia elas dominavam. As paredes também estão cheias de inscrições religiosas. Mas atualmente o que reina é a sujeira e o abandono.

Enquanto os trâmites para a entrega formal do prédio da Cadeia Pública para a Secretaria de Estado de Administração (Sead) não for concluído, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) garante que o “setor de patrimônio está fiscalizando diariamente as instalações, e se na ocasião das vistorias for detectada a presença ou invasão de pessoas no local, os mesmos serão retirados do espaço”.

SEC

A Secretaria de Estado da Cultura (SEC) informou que a transferência do antigo prédio da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa “deveria ter sido realizada no início deste ano, mas foi adiada por conta da realocação de detentos depois dos problemas ocorridos na Penitenciária Anísio Jobim”, em janeiro.

Entrada para a área que dava acesso as celas na Vidal Pessoa

A SEC confirmou que “seria elaborado um projeto para a transformação do local num espaço destinado à arte e à cultura. O projeto seria apresentado até o final do primeiro semestre de 2017”. Mas “por conta das mudanças no comando do Governo do Estado, no entanto, o andamento dessa iniciativa hoje está suspenso, e só poderá ser retomado após as novas eleições para Governador, a serem realizadas em agosto. Até a definição com relação ao comando do Governo, portanto, nenhum projeto para nova utilização do prédio da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa deverá ser anunciado pela Secretaria”, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Cultura.

Márcio Azevedo

EM TEMPO

