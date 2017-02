Ex-detento é assassinado dentro de invasão na Zona Norte

Aroldo Nascimento Maidana, 42 anos, foi assassinado com um tiro nas costas no fim da tarde desta quarta-feira (22) em uma invasão localizada em uma área verde no final da rua Gerebis, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas o crime aconteceu por volta das 17h30 quando Aroldo conversava com um grupo de amigos e um homem chegou ao local procurando por ele. Os dois seguiram para dentro de um invasão, onde minutos depois Aroldo foi encontrado ferido. O suspeito fugiu sem ser identificado.

“Ouvimos um disparo, como ele demorou a voltar de dentro da invasão, fomos procurar por ele. Encontramos ele jogado no terreno onde tem uma horta, fomos pedir ajuda, carregamos ele até a rua e chamamos o socorro”, relatou um amigo de Aroldo que preferiu não ter o nome divulgado.

A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Aroldo morava sozinho, mas de acordo com os Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atenderam a ocorrência, um homem, que se apresentou como irmão de Aroldo, informou que a vítima do homicídio já esteve preso e estava em liberdade há pouco tempo.

O motivo do crime ainda é desconhecido. O corpo de Aroldo foi para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO