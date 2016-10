Ex-delegado geral da PC, Raimundo Acioly morre vítima de câncer

O ex-delegado geral da Polícia Civil do Amazonas, Raimundo Nonato de Souza Acioly, na manhã terça-feira (4) no hospital Prontocord, avenida Álvaro Maia, Praça 14, Zona Sul, onde se submetia a um tratamento contra o câncer.

Raimundo Nonato de Souza Acioly tinha 49 anos, era Bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Acumulou no currículo 22 anos de Polícia Civil, com passagens por plantões em diferentes unidades policiais da capital.

Ele também foi titular do 3º, 4º, 9º, 15º e 17º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e da extinta Delegacia Especializada em Combate às Galeras (DECG). De 2011 a 2014 coordenou a Força – Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) e de janeiro a setembro de 2015 atuou como delegado-geral-adjunto da Polícia Civil.

De outubro de 2015 a maio deste ano atuou como delegado-geral da instituição. Foi condecorado ainda com a maior honraria conferida pela Polícia Militar do Amazonas, a ‘Medalha Tiradentes’, pela sua atuação no combate ao crime organizado e aos excelentes serviços prestados à sociedade amazonense.

O velório de Raimundo Acioly será realizado na tarde de hoje no auditório da Delegacia Geral, situada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

