A ex-namorada do funkeira Nego do Borel não gostou nada de saber que o ex já está com outra. Crislaine Gonçalves tem chorado bastante após a notícia do novo namoro do cantor.

De acordo com amigos, a ex tinha esperança de volta com Nego do Borel. O funkeiro engatou um relacionamento com a modelo paulista Julia Schiavi, de 19 anos, com quem já ficava desde outubro do ano passado. Período que ainda mantinha contato amoroso com Crislaine.