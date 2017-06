Ex-Cavaleiros do Forró: cantora Eliza Clívia e marido morrem em acidente de carro

Cantora faria show esta noite em Alagoas-SE

A cantora Eliza Clívia, 36, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró e Cavalo de Aço, morreu na tarde desta sexta-feira (16) após um acidente envolvendo o carro em que estava, no Centro de Aracaju, capital do estado de Sergipe. O marido de Clívia, músico Sérgio Ramos, também faleceu no local.

De acordo com as informações, um ônibus colidiu com o carro no cruzamento das ruas Aruá e Maruim, após a cantora conceder uma entrevista para promover um show que faria na cidade na noite de hoje. Outras vítimas também foram socorridas com ferimentos.

Eliza era paraibana, da cidade de Livramento e estava na carreira solo há apenas quatro meses.

Raphael Sampaio

EM TEMPO