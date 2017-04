Ex-BBB Vivian Amorim será jurada de concurso em Presidente Figueiredo

A vice-campeã do reality show Big Brother Brasil 2017, Vivian Amorim, estará presente na 27ª Festa do Cupuaçu, a ser realizada nos dias 28, 29 e 30 de abril, em Presidente Figueiredo. A ex-BBB manauara, que venceu o concurso Miss Amazonas em 2012, foi convidada pela prefeitura do município para fazer parte do júri que elegerá a Rainha do Cupuaçu deste ano.

A presença da nova estrela global na Festa do Cupuaçu foi confirmada pela Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semcult), na manhã desta sexta-feira (21). De acordo com a coordenação do evento, Vivan marcará presença na noite de sábado, dia 29, data em que será anunciada o nome da vencedora do concurso.

“Muitas das candidatas sonham com a carreira de modelo ou em atuar na área artística. A participação da Vivian como jurada terá um significado importante para as concorrentes, principalmente pela sua história de vida. Ela é uma grande referência em concursos de beleza no Amazonas e, sobretudo, um exemplo de força e determinação. Prova disso é a sua participação no BBB 17”, disse o secretário de Cultura, Walter Yallas.

Após aceitar o convite da prefeitura, Vivian Amorim gravou um vídeo confirmando presença no evento. “E aí, galera de Presidente Figueiredo! Estou aqui para avisar vocês que no dia 29 de abril eu vou marcar presença na Festa do Cupuaçu. Vamos comigo?”, convida a ex-BBB na gravação.

Premiação

Além de receber coroa e faixa de Rainha do Cupuaçu 2017, a vencedora do concurso será premiada com um carro zero quilômetro. A segunda colocada ganhará uma motocicleta e terceira colocação, por sua vez, será premiada com um jogo de quarto completo, que inclui cama, roupeiro e ar-condicionado.

Atrações

A Festa do Cupuaçu terá como atrações musicais Bruno & Marrone, Péricles, Nayara Azevedo, Netinho e Wanderley Andrade. A estimativa da prefeitura é receber aproximadamente 300 mil pessoas, durante os três dias. Os shows serão realizados em dois palcos: na Praça da Vitória, localizada no Centro da cidade, e na Corredeira do Urubuí.

