Ex-BBB Vivian Amorim encanta público no Parque Cidade da Criança

Nem Branca de Neve, nem Bela Adormecida: a princesa que encantou a garotada neste domingo (7), no Parque Cidade da Criança, zona Centro-Sul, foi a ex-BBB Vivian Amorim, que fez uma participação especial numa sessão de fotos para os pequenos.

Esbanjando simpatia e doçura, a advogada reuniu vários dos pequenos integrantes do seu fã-clube infantil, que fizeram fila especialmente para conhecê-la.

“A Vivian ficou em evidência com a sua participação no programa, representando a nossa região. As crianças gostam muito dela; ela é uma pessoa batalhadora, que estudou e se formou, e que encanta pelo carisma. Daí surgiu essa ideia de proporcionar aos pequenos esse momento de interação e diversão”, destacou a coordenadora do parque, Socorro Andrade.

A pequena Emilly Fernanda, de nove anos, foi uma das fãs que passou pelo parque, compartilhando a ansiedade com a família. “No começo, eu torcia pela outra participante, que tinha o mesmo nome que o meu, mas eu comecei a gostar muito da Vivian”, contou. A prima Jaqueline Benjamim, também no grupo, destacou: “Ela é daqui, nos conquistou e deu muito orgulho pra gente”.

Mais de 1,3 mil pessoas passaram pelo parque neste domingo, participando também das outras atividades, como brincadeiras, oficinas e pintura facial. Durante o mês de abril, uma média de 2 mil pessoas visitou o local, que oferece programações especiais todos os fins de semana. Para o Dia das Mães, no próximo domingo, atividades especiais e surpresas devem reunir os pequenos e suas mães.

O Parque Cidade da Criança é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h.

Com informações da assessoria